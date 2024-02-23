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21:07, 23 февраля 2024Мир

Небензя и Полянский покинули заседание Генассамблеи ООН

Небензя и Полянский ушли с заседания ГА ООН по «оккупированным территориям»
Василий Небензя

Василий Небензя. Фото: David Dee Delgado / Reuters

Постпред России при ООН Василий Небензя и его первый заместитель Дмитрий Полянский ушли с заседания Генассамблеи, посвященное «оккупированным территориям» Украины. Об этом сообщает РИА Новости.

Небензя отметил, что «оккупированных территорий» Украины не существует — по его мнению, есть лишь новые территории России. Кроме того, дипломат подчеркнул, что «Западу рано или поздно придется отвечать за сделанное с Украиной».

Также он уточнил, что «у тех, кто владеет фактами о действиях киевского режима и не пытается подменить действительность пропагандистскими речовками, не возникает вопросов о причинах вхождения в состав России новых субъектов».

С 20 октября 2022 года на территории Луганской и Донецкой народных республик, а также Запорожской и Херсонской областей действует военное положение. Четыре новых региона вошли в состав России 30 сентября 2022 года. Референдумы в регионах состоялись с 23 по 27 сентября 2022 года.

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      Юлия Мискевич
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