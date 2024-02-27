Популярность фильмов о Бриджит Джонс объяснили

Критик Шнейдеров заявил, что фильмы о Бриджит Джонс заинтересуют всех женщин

Кинокритик Давид Шнейдеров объяснил популярность серии фильмов «Дневник Бриджит Джонс» с актрисой Рене Зеллвегер в главной роли. Его слова приводит NEWS.ru.

По мнению критика, эта история является универсальной, поэтому может заинтересовать всех женщин в мире, независимо от «возраста, комплекции и национальности». «Это фактически история Золушки, которая находит своего принца», — сказал он, отметив, что важную роль также сыграло обаяние актрисы.

Ранее стало известно, что Рене Зеллвегер снова вернется к роли Бриджит Джонс. Ожидается, что в фильме также появятся актеры Колин Ферт и Хью Грант, сыгравшие соперников и любовные интересы героини Марка Дарси и Дэниела Кливера в предыдущих фильмах.