Посол ЮАР признал невозможность обеспечить безопасность Путина в рамках визита

Посол Макетука: ЮАР не сможет обеспечить безопасность Путина из-за ордера МУС

Представители Южно-Африканской Республики (ЮАР) не смогут обеспечить безопасность президента России Владимира Путина в том случае, если он решит посетить страну, главная причина этому — ордер Международного уголовного суда (МУС) с предписанием «ареста» российского лидера. Об этом заявил посол ЮАР в РФ Мзувукиле Джефф Макетука, сообщает ТАСС.

«Да, таковы обстоятельства. Так что, это верно», — признал посол невозможность поездки российского президента. При этом он отметил, что ЮАР не будут «менять наше законодательство в интересах одного человека», как и денонсировать Римский статут ради организации визита Путина.

Посол напомнил, что Йоханнесбург обещал обсудить вопросы в отношении обвинения президента Путина с представителями МУС, но так и не рассказал о результатах консультаций.

В декабре 2023 года президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва заявил, что Путин будет приглашен на саммит G20 в Бразилии в следующем году, но ему придется столкнуться с последствиями международного ордера на его «арест», потому что Бразилия привержена Римскому статуту МУС.

17 марта Международный уголовный суд выдал ордеры на «арест» российского лидера и уполномоченного при президенте по правам ребенка Марии Львовой-Беловой. Россия Римский статут МУС не признает.