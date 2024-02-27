Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
19:54, 27 февраля 2024Мир

Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

Посол России в ФРГ Нечаев: Россия справится со всем поставленным Киеву оружием

Фото: Unsplash

Оборонная промышленность и армия России справятся со всеми видами «чудо-оружия», которые Запад поставит Киеву. В готовности страны к подобным вызовам заверил посол России в ФРГ Сергей Нечаев. Его цитирует РИА Новости.

«Что касается так называемых западных "вундерваффе" (чудо-оружие — прим. «Ленты.ру»), то наши военные и оборонная промышленность всякий раз с ними справлялись. Так будет и впредь, не сомневаюсь», — заявил посол, комментируя решение бундестага поставить Украине дальнобойное оружие.

Нечаев также добавил, что любые военные поставки Украине приводят к затягиванию конфликта.

Ранее парламент Германии поддержал резолюцию правящих партий ФРГ, призывающую поставить Украине дальнобойное оружие.

Что думаешь? Оцени!
      Елизавета Мытарева
      Обсудить
      Последние новости

      «Балтика никогда не станет морем НАТО». В Калининграде ответили на угрозы Литвы нейтрализовать город

      Евродепутат засомневался в искренности заявлений Макрона по Украине

      В МИД назвали ложью слова НАТО о планах по захвату Сувалкского коридора

      Посол РФ заверил в готовности России к любому чудо-оружию Запада

      В США оценили риски для доллара в случае конфискации активов России

      На Украине зафиксировали рекордные пропажи дорогих иномарок

      В Дагестане завели дело из-за массовой драки со стрельбой

      Пассажирке стало плохо в самолете после спора с авиакомпанией в аэропорту

      Российский бизнес нашел новый способ борьбы с дефицитом кадров

      Неравнодушные россияне отбили раненую женщину от ревнивого мужчины с ножом

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше