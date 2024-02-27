Появление целого взвода танков Abrams под Авдеевкой объяснили

Мураховский: ВСУ применили минимум взвод танков Abrams, так как другие кончились

Вооруженные силы Украины (ВСУ) применили как минимум взвод американских танков Abrams в зоне боевых действий под Авдеевкой, хотя их до последнего держали в резерве. Причину появления техники на фронте объяснил военный аналитик, главред журнала «Арсенал Отечества» Виктор Мураховский, передает РИА Новости.

«ВСУ применили не менее взвода танков Abrams американского производства — это три или четыре машины. Им пришлось их задействовать, так как на этом участке благодаря нашим военным у них кончились все другие танки», — сообщил Мураховский.

По словам военного аналитика, танки Abrams M1A1, переданные на Украину, имеют урезанную версию бронирования (у них нет комплектов урановой брони) и урезанный комплект связи.

«Помимо этого, танк не оснащен комплектом защиты сверху и не имеет средств противодействия БПЛА. Скорее легкая цель для наших», — определил Виктор Мураховский.

Первый подбитый в зоне спецоперации (СВО) американский танк Abrams предложили установить у посольства США в Москве. По словам аналитика Игоря Коротченко, этот символ имел бы большое психологическое значение.