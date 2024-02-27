Алкогольные предпочтения россиян разных поколений сравнили

SimpleWine: миллениалы покупают алкоголь чаще зумеров и поколения X

Сеть винотек SimpleWine опросила 5 тысяч россиян разных возрастов и пришла к выводу, что миллениалы покупают алкоголь чаще, чем зумеры и представители поколения X. Аналитики компании также узнали, чем различаются алкогольные предпочтения людей разных поколений. С результатами исследования ознакомилась «Лента.ру».

Согласно опросу, миллениалы (или поколение Y — люди в возрасте 25-44 лет) чаще других приобретают алкогольную продукцию. В основном, это происходит один раз в неделю — так ответили 23 процента респондентов. 14 процентов этой возрастной категории не покупают алкоголь вообще, и лишь 6 процентов — 5 раз в неделю и более.

Представители поколения X — люди в возрасте 45-56 лет — признались, что гораздо реже закупаются спиртным. Так, значительная часть респондентов в возрасте 45-54 лет ответила, что приобретает алкоголь 1 раз в неделю (17 процентов), 16 процентов не употребляют такие напитки и 4 процента покупают спиртное более 5 раз в неделю. Россияне 55-64 лет в основном покупают выпивку раз в полгода и реже (26 процентов), при этом 13 процентов вообще не приобретают алкоголь, а 3 процента посещают алкомаркеты более 5 раз в неделю.

Большинство зумеров — людей в возрасте от 18 до 24 лет — вообще не покупают алкоголь (35 процентов), а те, кто выпивает, сообщили, что приобретают его в основном 2-3 раза в месяц (13 процентов). При этом всего 5 процентов приобретают напитки 5 раз в неделю и более.

Разные поколения предпочитают разные напитки

Тихое вино выбирают более зрелые респонденты — этот напиток предпочитают 22 процента респондентов поколения X, 21 процент миллениалов и 14 процентов зумеров.

По содержанию сахара фаворитом у всех поколений является полусладкое вино: его выбирают 72 процента зумеров, 66 миллениалов и 64 людей в возрасте 45-54 лет. На втором месте у зумеров находится сухое вино (29 процентов), третьем — сладкое (27), четвертом — полусухое (23). 38 процентам опрошенных 25-44 лет нравятся сухие вина, 35,5 — полусухие, 15 — сладкие. 34 процента респондентов 45-54 лет выбирают сухое вино, 25 — полусухое и всего 6 — сладкое. 44 процента опрошенных 55-64 предпочитают полусладкое, 24 — полусухое и лишь 4 — сладкое. Фаворитом же у старшей возрастной категории 55-64 является сухое вино (47 процентов).

Игристые вина, как показало исследование, в равной степени симпатизирует представителям всех поколений. Так, согласно опросу, в прошлом месяце этот напиток приобретали 21 процент респондентов поколения X, 22 процента — миллениалов и 22 — зумеров.

Лидирующее место занимают отечественные игристые вина — их выбирают 53 процентов зумеров, 51 процент миллениалов, 62 процента поколения X. Зумеры, помимо российского игристого, предпочитают ламбруско (25 процентов) и французское шампанское (23), миллениалы — итальянские игристые вина ламбруско (36), асти (35) и просекко (33), а X — ламбруско (22) и асти (22).

Что касается крепких напитков, то самые молодые участники опроса ответили, что не употребляют и не любят такие напитки, как коньяк, арманьяк и бренди (11 процентов). В это же время миллениалы и поколение X употребляют перечисленные выше напитки в схожем количестве — 20,5 и 22 процента соответственно. Интересно, что текилу больше всех предпочитают зумеры (9 процентов). На поколения Y и X приходятся 6 и 2 процента соответственно.

Ранее стало известно, что продажи крепкого алкоголя в России выросли до максимума за 7 лет. В 2023 году они увеличились на 3,6 процента, до рекордных с 2017-го 7,2 литра на душу населения.