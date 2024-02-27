Премьер Словакии разочаровался встречей по Украине в Париже

Премьер Словакии Фицо: в Париже не было ни одного слова о мире на Украине

Премьер-министр Словакии Роберт Фицо разочаровался состоявшейся в Париже встрече по Украине, заявив, что на ней «не было ни одного слова о мире». Об этом сообщает РИА Новости.

«Я могу прокомментировать атмосферу, которая была на этой встрече. Она была военной: любой ценой поддерживать войну, любой ценой сделать все, чтобы эта война продолжалась», — рассказал политик.

Фицо добавил, что он был «очень удивлен», тем фактом, что в ходе встречи никто не затронул вопрос возможного плана урегулирования конфликта и обсуждения мира. Он также напомнил, что на конференции обсуждалась возможная отправка странами НАТО своих солдат на Украину. Премьер раскритиковал данную меру и подчеркнул, что Словакия не присоединится к подобному.

Ранее Фицо заявил, что некоторые страны Европейского союза и НАТО обдумывают возможную отправку своих военных на Украину на основе двусторонних договоренностей. Он отметил, что данное решение приведет лишь к эскалации конфликта.