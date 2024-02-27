Женщина-священник посоветовала невестам проверять пенисы будущих мужей

Женщина-священник из Нигерии заявила, что невесты должны проверять на работоспособность пенисы будущих мужей перед свадьбой. Об этом пишет GistReel.

Смелое заявление сделала преподобная Нана Яа Премпе. «Я женщина, служащая Богу, и я считаю, что перед замужеством вы должны увидеть его пенис. Вы должны увидеть его, подержать его в руках. Вы должны почувствовать его и убедиться, что он работает», — заявила Премпе в телеинтервью.

Как сообщает издание, заявление преподобной шокировала ведущих и зрителей, которые не нашлись, что ответить. «Ах, откуда столько смущения?» — отреагировала Премпе.

GistReel пишет, что пользователи социальных сетей также были шокированы странной рекомендацией из уст священнослужительницы.

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