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08:05, 27 февраля 2024Из жизни

Женщина-священник посоветовала невестам проверять пенисы будущих мужей

Фото: Diego Lozano / Unsplash

Женщина-священник из Нигерии заявила, что невесты должны проверять на работоспособность пенисы будущих мужей перед свадьбой. Об этом пишет GistReel.

Смелое заявление сделала преподобная Нана Яа Премпе. «Я женщина, служащая Богу, и я считаю, что перед замужеством вы должны увидеть его пенис. Вы должны увидеть его, подержать его в руках. Вы должны почувствовать его и убедиться, что он работает», — заявила Премпе в телеинтервью.

Как сообщает издание, заявление преподобной шокировала ведущих и зрителей, которые не нашлись, что ответить. «Ах, откуда столько смущения?» — отреагировала Премпе.

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GistReel пишет, что пользователи социальных сетей также были шокированы странной рекомендацией из уст священнослужительницы.

Ранее порномодель-христианка из американского штата Колорадо заявила что для женатых мужчин смотреть ее фото — грех. Женщина уверена, что они должны уделать внимание своим женам, а не ей.

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      Никита Савин
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