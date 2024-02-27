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03:57, 27 февраля 2024Культура

Путин наградил актера Владимира Конкина почетной грамотой

Владимир Путин наградил почетной грамотой актера Владимира Конкина
Владимир Конкин

Владимир Конкин. Фото: Pavel Kashaev, Павел Кашаев / Global Look Press

Российский президент Владимир Путин наградил советского и российского актера Владимира Конкина почетной грамотой. Артист известен по роли старшего лейтенанта Владимира Шарапова в фильме «Место встречи изменить нельзя».

Соответствующее распоряжение опубликовано на официальном интернет-портале правовой информации.

Как уточняется, Конкин награждается за вклад в развитие отечественной культуры и искусства, а также многолетнюю плодотворную деятельность.

Артисту 72 года. Владимир Конкин родился в Саратове 19 августа 1951 года, в 1972 году окончил Саратовское театральное училище им. И. А. Слонова. В разные годы служил в театрах Харькова, Киева и Москвы.

Первую роль получил в 1973 году, сыграв в телефильме «Как закалялась сталь» по роману Николая Островского. В 70-е также снялся в картинах «Романс о влюбленных», «Марина», «Аты-баты, шли солдаты...». В 1982 году выступил ведущим в новогоднем «Голубом огоньке».

В октябре прошлого года Владимир Путин наградил орденом Почета народного артиста и певца Николая Баскова. Исполнитель был удостоен награды «за заслуги в развитии отечественной культуры и искусства, многолетнюю плодотворную деятельность».

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      Марина Совина
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