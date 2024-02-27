Пьяный пассажир бизнес-класса Emirates ударил бортпроводника и попал на видео

Пьяный пассажир рейса Emirates из ОАЭ в Пакистан ударил бортпроводника головой

Пьяный пассажир бизнес-класса авиакомпании Emirates ударил бортпроводника головой и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

Инцидент произошел на рейсе, следовавшем из Дубая (ОАЭ) в Исламабад (Пакистан). Во время полета дебошир покинул свое место и стал проявлять агрессию к окружающим. На записи видно, как он бьет члена экипажа, после чего бортпроводник сбивает хулигана с ног. Мужчину заключили в наручники и запретили ему вставать с кресла до конца полета.

Когда самолет прибыл в Пакистан, пассажира забрала полиция, однако вскоре он был освобожден благодаря связям, уточнили очевидцы.

Ранее пассажирка рейса, следовавшего из Дубая в Москву, домогалась попутчиков и устроила дебош в самолете. Она пыталась познакомиться с мужчинами на борту, ложилась на них и обливала водой.