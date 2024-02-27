Питон напал на полицейскую собаку

The Citizen: в ЮАР питон задушил полицейскую собаку, искавшую наркотики

В ЮАР питон пробрался в вольер, где находилась полицейская собака, и задушила ее. Об этом сообщает южноафриканское издание The Citizen.

Инцидент произошел в субботу, 24 февраля. Змея напала на бельгийскую овчарку по кличке Бина и начала ее душить. Спасти собаку не удалось.

Бине было семь лет. С двух лет она занималась поиском наркотических веществ. Недавно с ее помощью в городе Лепхалале были задержаны трое подозреваемых с грузом наркотиков, стоимость которых оценивается в 75 тысяч рэндов (более 350 тысяч рублей).

Ранее сообщалось, что в Таиланде девочка нашла своего кота в брюхе питона. Она наткнулась змею с раздутым животом, когда искала пропавшего питомца.