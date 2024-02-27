Qiwi усомнилась в наличии средств у бизнеса в России после ликвидации Киви-банка

Qiwi усомнилась, останутся ли у бизнеса в РФ деньги после ликвидации Киви-банка

Международная группа Qiwi усомнилась, останутся ли у бывшего актива средства после ликвидации лишившегося лицензии Киви-банка. Об этом сообщает ТАСС.

В компании рассказали. что оставшийся после ликвидации капитал Киви-банка, который на конец прошлого года составляет 25 миллиардов рублей, будет передан российскому юридическому лицу АО «Киви».

У Киви-банка не было признаков банкротства, уточнили в группе.

21 февраля 2024 года Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций Киви Банка. Эта кредитная организация сходит в состав группы компаний Qiwi. Причиной для такого решения регулятор назвал отсутствие реакции на сообщения о нарушениях, которые были связаны с неисполнением требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.