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16:27, 27 февраля 2024Культура

Раскритиковавший девушек в купальниках рэпер Macan объяснился

Раскритиковавший девушек в купальниках рэпер Macan прокомментировал интервью

Кадр: «Вписка» / YouTube

Российский рэпер Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов), раскритиковавший девушек, которые фотографируются в купальниках и публикуют кадры в социальных сетях, прокомментировал свое интервью. Его цитирует Super.ru.

«Я сказал, что для меня это некий такой барьер. Для меня. Не для кого, не что это кому-то мешает для какого-то замужества. Я сказал, что я вижу чуть по-другому», — объяснил артист.

Ранее певица, дизайнер и бывшая жена исполнителя Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) осудила Macan за его отношение к женщинам. Айза заявила, что любая девушка ничего не должна ни обществу, ни семье, а также подчеркнула, что это придумала не она.

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      Варвара Кошечкина
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