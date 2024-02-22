Айза осудила рэпера Macan за критику девушек в купальниках

Айза ответила рэперу Macan, раскритиковавшему девушек в купальниках

Певица, дизайнер и бывшая жена исполнителя Гуфа Айза-Лилуна Ай (Анохина) осудила рэпера Macan (настоящее имя — Андрей Косолапов) за критику девушек, которые фотографируются в купальниках и публикуют кадры в социальных сетях. Своим мнением она поделилась в Instagram-аккаунте (соцсеть запрещена в РФ; принадлежит корпорации Meta, которая признана в России экстремистской и запрещена).

Айза заявила, что любая девушка ничего не должна ни обществу, ни семье, а также подчеркнула, что это придумала не она.

«Мужчина должен обществу, своей женщине, своим детям и семье. Женщина обществу ничего не должна», — написала певица, назвав женщин «прекрасными созданиями Бога».

Ранее Macan осудил девушек, которые публикуют откровенные фотографии в социальных сетях. Он также добавил, что женщина не должна повышать на него голос и ругаться матом в спорных ситуациях.

Позже звезда сериала «Воронины», актриса Екатерина Волкова раскритиковала рэпера за отношение к девушкам.