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11:07, 27 февраля 2024Культура

Раскрыт гонорар Ливанова за роль Шерлока Холмса

Актер Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса
Василий Ливанов

Василий Ливанов. Кадр: фильм «Шерлок Холмс и доктор Ватсон»

Народный артист РСФСР Василий Ливанов раскрыл свой гонорар за участие в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова, снятого по серии детективов британского автора Артура Конан Дойла. Его слова приводит aif.ru.

«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка», — поделился он.

Артист также отметил, что никогда не разделял позицию о том, что «художник должен быть голодным».

Ранее Ливанов высказался об уехавших из России артистах. На вопрос журналистки о том, что он думает об эстрадной певице Алле Пугачевой, актер ответил, что не размышляет на эту тему.

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      Варвара Кошечкина
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