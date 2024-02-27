Раскрыт гонорар Ливанова за роль Шерлока Холмса
Актер Ливанов заявил, что получал высшую ставку за роль Шерлока Холмса
Народный артист РСФСР Василий Ливанов раскрыл свой гонорар за участие в многосерийном фильме «Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона» режиссера Игоря Масленникова, снятого по серии детективов британского автора Артура Конан Дойла. Его слова приводит aif.ru.
«Я получал порядка 500-700 рублей за съемочный день. Какая у меня была ставка в кино? Высшая! К тому времени, когда я снимался в "Холмсе", у меня уже давно была высшая ставка», — поделился он.
Артист также отметил, что никогда не разделял позицию о том, что «художник должен быть голодным».
Ранее Ливанов высказался об уехавших из России артистах. На вопрос журналистки о том, что он думает об эстрадной певице Алле Пугачевой, актер ответил, что не размышляет на эту тему.