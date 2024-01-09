Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
20:26, 9 января 2024Культура

Ливанов рассказал о своем отношении к уехавшим из России артистам

Василий Ливанов назвал уехавших из России артистов «мусором»

Фото: Гавриил Григоров / ТАСС

Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

На вопрос журналистки о том, что Ливанов думает об эстрадной певице Алле Пугачевой, он ответил, что не размышляет на эту тему. «Делать мне, что ли, больше нечего — только о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают!» — сказал артист.

Актер также назвал покинувших страну артистов «мусором». «Считаю, что на этих придурков не нужно обращать внимания никакого! Мне их поведение абсолютно неинтересно. Поэтому и не собираюсь их обсуждать. Эти дураки для меня полный ноль. Как и для всей русской культуры», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил Министерству культуры России обложить дополнительным налогом в 10-15 процентов гонорары уехавших артистов.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Кошечкина
      Комментарии отключены
      Последние новости

      Запад провел секретную встречу по Украине. Чего добились переговорщики?

      Глава российского города отдала под общежитие нежилое здание и нанесла ущерб

      Российскую «Гибку-С» заметили в зоне СВО

      Врачи раскрыли оптимальную частоту смены трусов

      Популярный блогер описал жизнь в США словами «остаешься в полном одиночестве»

      World Aquatics признала мировой рекорд российского пловца

      Россиянин украл деньги у соседа по палате в наркобольнице и сел на три года

      В подконтрольном Киеву Херсоне снесли памятник Маяковскому

      Житель ФРГ прилетел в Россию ради помолвки, поругался с невестой и был ограблен

      Продажи топлива в России в 2023 году стали рекордными

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологий
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости