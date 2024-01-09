Ливанов рассказал о своем отношении к уехавшим из России артистам

Василий Ливанов назвал уехавших из России артистов «мусором»

Народный артист РСФСР Василий Ливанов высказался об уехавших из России артистах. Его слова приводит aif.ru.

На вопрос журналистки о том, что Ливанов думает об эстрадной певице Алле Пугачевой, он ответил, что не размышляет на эту тему. «Делать мне, что ли, больше нечего — только о пузырях размышлять? Пугачева и прочие все эти — это все мыльные пузыри на поверхности нашей великой русской культуры. И внимания нашего они не заслуживают!» — сказал артист.

Актер также назвал покинувших страну артистов «мусором». «Считаю, что на этих придурков не нужно обращать внимания никакого! Мне их поведение абсолютно неинтересно. Поэтому и не собираюсь их обсуждать. Эти дураки для меня полный ноль. Как и для всей русской культуры», — заключил он.

Ранее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией (ФПБК) Виталий Бородин предложил Министерству культуры России обложить дополнительным налогом в 10-15 процентов гонорары уехавших артистов.