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14:15, 27 февраля 2024Путешествия

Рейсы пассажирского самолета приостановили на три дня из-за крысы на борту

Рейсы самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы на борту

Фото: Waldemar / Unsplash

Полеты пассажирского самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы, замеченной на борту. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что грызуна увидели в салоне воздушного судна 22 февраля на рейсе из Лахора, Пакистан. В результате лайнер задержали в Коломбо, Шри-Ланка, на три дня: авиакомпания была вынуждена тщательно проверить, не повредило ли животное детали лайнера.

Представитель перевозчика уточнил, что крысу в итоге нашли без признаков жизни. Самолет возобновил полеты, однако нештатная ситуация вызвала массовые сбои в расписании SriLankan Airlines.

Ранее турист привез из Африки в США мумифицированных обезьян и попался на таможне аэропорта. Мужчина утверждал, что планировал съесть мясо животных.

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      Мария Борисова
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