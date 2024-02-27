Рейсы пассажирского самолета приостановили на три дня из-за крысы на борту

Рейсы самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы на борту

Полеты пассажирского самолета SriLankan Airlines приостановили на три дня из-за крысы, замеченной на борту. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Известно, что грызуна увидели в салоне воздушного судна 22 февраля на рейсе из Лахора, Пакистан. В результате лайнер задержали в Коломбо, Шри-Ланка, на три дня: авиакомпания была вынуждена тщательно проверить, не повредило ли животное детали лайнера.

Представитель перевозчика уточнил, что крысу в итоге нашли без признаков жизни. Самолет возобновил полеты, однако нештатная ситуация вызвала массовые сбои в расписании SriLankan Airlines.

Ранее турист привез из Африки в США мумифицированных обезьян и попался на таможне аэропорта. Мужчина утверждал, что планировал съесть мясо животных.