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14:42, 27 февраля 2024Интернет и СМИ

Россиян пригласили поучаствовать в разработке приложения VK

VK расширила программу оплачиваемой стажировки для молодых специалистов

Фото: DenPhotos / Shutterstock / Fotodom

Студентов и молодых специалистов приглашают на оплачиваемую стажировку во «ВКонтакте», где, в частности, можно будет поучаствовать в разработке веб-версии VK. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе компании.

В 2024 году стажировка VK пройдет по более чем 30 IT-digital-направлениям, включая фронтенд-, бэкенд- и мобильную разработку, машинное обучение, аналитику, дизайн, тестирование, маркетинг, UX-исследования. В этом году в программе появились новые специальности, в числе которых моушен-дизайн, SRE-инженер и продакт-менеджер. Участники узнают, как устроены популярные сервисы и технологии VK, а также смогут внести вклад в их развитие, например, разработать рекомендации для VK Видео и VK Клипов.

Отмечается, что в этом году «ВКонтакте» в три раза увеличила количество стажерских позиций. Прием заявок открыт до конца апреля. Стажировка будет длиться 3 или 6 месяцев и занимать от 20 до 40 часов в неделю. Некоторые позиции предполагают очное присутствие в офисах Москвы или Санкт-Петербурга, другие — удаленный или гибридный режим работы.

По итогам стажерской программы лучшие участники получат возможность продолжить работу во «ВКонтакте».

Ранее сообщалось, что «ВКонтакте» стала лидером среди российских соцсетей по показателям месячной аудитории.

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      Анастасия Яланская
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