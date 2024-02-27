Россиян призвали перебираться в деревни

Селам нового поколения предрекли появление на юге России

«Села нового поколения» с комфортной средой для жителей, туристов и сотрудников предприятий, готовых переехать туда с семьями, как ожидается, сначала появятся в Краснодарском и Ставропольском краях, сообщает «Российская газета» со ссылкой на данные консалтингового бюро Atlas.

Также в лидерах оказались Ростовская и Воронежская области, Башкортостан и Татарстан. В десятку рейтинга попали Ленинградская, Липецкая, Тульская и Иркутская области.

Первые шесть регионов-лидеров производят до 26 процентов сельхозпродукции России, к тому же там хорошо развита инфраструктура самих сельских территорий. Высокую долю сельского населения там позволяет поддерживать активная экономическая деятельность, а также инвестиции в инфраструктуру и смежные области.

При этом эксперты отметили, что ни в одном из перспективных регионов пока не создан мастер-план или комплексная стратегия благоустройства сельской территории, а это тормозит развитие местных сел как современных пространств для жизни.

Ранее жители свердловских деревень Арамашка, Жуково и Сохарева заявили об угрозе экологической катастрофы из-за добычи золота в регионе. Они уверены, что разработка золотых месторождений в землях сельхозназначения уничтожит плодородный слой почвы.