Россиянам посоветовали не покупать квартиры

Россиян призвали покупать коммерческую недвижимость в качестве инвестиций

На фоне снижения привлекательности инвестиций в жилую недвижимость россиянам посоветовали обратить внимание на коммерческие помещения и другие объекты, пишет РБК со ссылкой на экспертов.

Коммерческие объекты в жилых комплексах (ЖК) являются одними из самых востребованных для инвестирования со средней арендной доходностью в 8–10 процентов годовых. Альтернативой квартирам также могут стать апартаменты, привлекательные относительно недорогой стоимостью.

Также россиянам рекомендуется присмотреться к небольшим офисам в строящихся бизнес-центрах с доходностью в 10-11 процентов для Москвы. Складские помещения также могут стать объектом инвестирования. Однако эксперты отмечают, что порог входа в этом сегменте гораздо выше, чем в жилых объектах. В качестве инвестиций также можно рассмотреть покупку машино-места в новостройках. Места в гараже относительно не дороги, особенно на старте продаж, и могут окупиться за 9-12 лет.

Ранее стала известна цена самого дешевого объекта с видом на московский Кремль. Квартира обойдется в 28 миллионов рублей. Объект при этом находится достаточно далеко от Кремля, у станции метро «Павелецкая».