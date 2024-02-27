69-я параллель
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17:15, 27 февраля 202469-я параллель

Россиянам предложили составить компанию Федору Конюхову в экспедиции

У россиян появилась возможность поучаствовать в арктической экспедиции Конюхова

Фото: Sergey Bulkin / news.ru / Globallookpress.com

У россиян появилась возможность поучаствовать в арктической экспедиции известного путешественника Федора Конюхова. Об этом сообщает портал Yamal1.RU.

По данным издания, чтобы составить компанию Конюхову, жителям России нужно купить билет на один из трех летних круизов атомного ледокола «50 лет Победы». Во время первого круиза, билетов на который уже нет, путешественники застанут начало путешествия Федора Конюхова, когда он вылетит на мотопараплане с атомохода.

Вторая поездка будет включать в себя посещение Конюхова на его стоянке, а в третью россияне сопроводят возвращающегося из экспедиции путешественника. «На второй и третий круизы все еще есть свободные каюты. Цены начинаются от 2 507 620 рублей», — рассказали организаторы.

Ранее стало известно, что Конюхов в июле 2024 года намерен установить в Арктике два новых мировых рекорда — пролететь на двухместном параплане 900 километров до Северного полюса.

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      Марк Леонов
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