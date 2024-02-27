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10:19, 27 февраля 2024Среда обитания

Россияне бросились скупать одну категорию товаров

Спрос на товары для дачи в России вырос до 130 %

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогу февраля спрос на различные товары для дачи в России вырос на 20-130 процентов по сравнению с январем. О том, что граждане практически бросились скупать одну категорию товаров, сообщает РИА Новости.

Согласно данным Wildberries, наиболее заметно вырос спрос на садовые инструменты — до 130 процентов, садовую технику —до 70 процентов, а также парники — до 49 процентов. В СТД «Петрович» зафиксировали значительный рост спроса на товары для сада — на 80 процентов, инженерные системы — на 60 процентов, материалы для строительства и ремонта — на 17 процентов.

По подсчетам гипермаркета «ВсеИнструменты.ру», особой популярностью стали пользоваться садовые инструменты — плюс 21 процент спроса за год. Чаще всего дачники покупают топоры, горшки для рассады, ведра и лопаты. Кроме того, вырос спрос на семена томатов, огурцов, укропа, салата Айсберг, петунии, ипомеи и цинии.

Ранее стало известно, что в январе 2024 года спрос россиян на источники бесперебойного питания (ИБП) увеличился на 51 процент по сравнению с аналогичным периодом 2023 года.

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      Александра Качан
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