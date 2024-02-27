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19:31, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянин пойдет под суд за забитого палкой друга

Россиянин поссорился с другом и забил его деревянной палкой

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

В Чувашии предстанет перед судом 53-летний житель города Шумерли, обвиняемый в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Об этом во вторник, 27 февраля, сообщает региональное управление следственного комитета России (СКР).

По данным следствия, вечером 2 декабря 2023 года обвиняемый пригласил в гости друга, после застолья мужчины поспорили. Разговор перерос в конфликт, в ходе которого хозяин сначала ударил знакомого руками, а когда тот упал — вооружился деревянной палкой и принялся избивать его, нанося удары по различным частям тела. После, осознав произошедшее, он вызвал скорую помощь, но полученные избитым ранения оказались не совместимы с жизнью.

По ходатайству следователя судом в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Уголовное дело направлено в суд Чувашской Республики для его рассмотрения по существу.

26 февраля сообщалось, что в Барнауле россиянка решила проведать старого знакомого и заколола его ножом.

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      Владимир Седов
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