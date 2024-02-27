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15:59, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянина арестовали за комментарии в мессенджере

В Норильске арестовали жителя за призывы к насилию и дискредитацию военных
СюжетСпециальная военная операция (СВО) на Украине

Фото: PixieMe / Shutterstock / Fotodom

В Норильске арестовали 19-летнего жителя за призывы к террористической деятельности. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, в феврале-апреле 2023 года молодой человек, будучи сторонником ультраправого националистического формирования, оставил в открытом Telegram-канале комментарии, в которых публично оправдывал терроризм и призывал к осуществлению террористической деятельности. По данным ТАСС, в своих комментариях фигурант также дискредитировал участников специальной военной операции (СВО).

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 205.2 («Публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма») УК РФ.

Ранее сообщалось, что в Екатеринбурге на два года осудили мужчину, оправдавшего теракт против военкора Владлена Татарского (настоящее имя — Максим Фомин).

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      Илона Палей
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