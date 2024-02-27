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17:20, 27 февраля 2024Ценности

Россиянкам назвали устаревшую одежду и обувь

Стилистка Леклер: кроссовки на танкетке и облегающие пиджаки вышли из моды

Фото: Unsplash

Стилистка Александра Леклер назвала россиянкам устаревшую одежду и обувь в 2024 году. Ее комментарий публикует Marie Claire.

По словам специалистки, к настоящему моменту окончательно вышли из моды туфли на шпильке и платформе и кроссовки и балетки на танкетке. В то же время актуальность утратили облегающие и чрезмерно приталенные пиджаки, многоярусные юбки в пол и вещи из тонкого трикотажа, особенно с обильным декором.

Кроме того, эксперт внесла в список платья из гипюра и платья-майки и призвала исключить из гардероба брюки-шаровары.

Ранее в феврале стилист-имиджмейкер Ирина Девяткина назвала россиянкам модную одежду на весну и лето 2024 года. Актуальными в грядущих теплых сезонах окажутся многослойные наряды, а также предметы гардероба и аксессуары с изображением цветов, отметила эксперт. Также трендами станут шорты-бермуды.

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      Алина Гостева
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