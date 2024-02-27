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10:45, 27 февраля 2024Силовые структуры

Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

В Дагестане женщины покусали полицейского за требование выключить музыку

Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»

В Дагестане женщины покусали полицейского за требование выключить музыку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, жители Махачкалы вызвали полицию из-за громкой музыки у соседей. Однако те требование прибывших на место правоохранителей проигнорировали и нагрубили им. Тогда полицейские пригласили хозяев дома в отделение для составления протокола.

В ответ на это одна из женщин набросилась на мужчину и стала кусать его за лоб. То же самое сделала и ее приятельница. В результате они порвали служебную форму. Женщин обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Приамурье вынесли приговор товарищам, бросившим гранату в здание полиции.

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      Илона Палей
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