Россиянки покусали полицейского за требование выключить музыку

В Дагестане женщины покусали полицейского за требование выключить музыку

В Дагестане женщины покусали полицейского за требование выключить музыку. Об этом сообщает Telegram-канал Mash Gor.

По данным источника, жители Махачкалы вызвали полицию из-за громкой музыки у соседей. Однако те требование прибывших на место правоохранителей проигнорировали и нагрубили им. Тогда полицейские пригласили хозяев дома в отделение для составления протокола.

В ответ на это одна из женщин набросилась на мужчину и стала кусать его за лоб. То же самое сделала и ее приятельница. В результате они порвали служебную форму. Женщин обязали выплатить штраф в размере 30 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что в Приамурье вынесли приговор товарищам, бросившим гранату в здание полиции.