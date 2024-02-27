Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
07:26, 27 февраля 2024Бывший СССР

Российские бойцы поразили три самолета ВСУ на запорожском направлении

Расчет С-300 сбил три самолета ВСУ с помощью «Бук-М2» на запорожском направлении

Фото: Stringer / Reuters

Бойцы расчета комплексов противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» смогли использовать в связке ЗРК С-300 и «Бук-М2», в итоге сбив три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал начальник расчета С-300 на видео Минобороны, передает ТАСС.

«Работали здесь по самолетам, по баллистическим целям — это (снаряды — прим. «Ленты.ру») HIMARS. Показывает себя комплекс в работе с "Буком" хорошо, цели были поражены. Все самолеты, которые сбили, — это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс "Бук" обнаруживал, а ЗРК С-300 сбивал», — уточнил начальник расчета С-300.

Подразделения ПВО занимаются прикрытием войск, командных пунктов, штабов от атак ВСУ с воздуха в зоне боевого соприкосновения, они также защищают населенные пункты с мирными жителями, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

ЗРК «Бук» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и с различными элементами высокоточного оружия. Связка С-300 и «Бук-М2» создает защитный купол по всей территории Запорожской области, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов перечислил российские ЗРК, способные сбивать переданные Украине F-16. В их числе оказались и ЗРК С-300 и «Бук-М2».

Что думаешь? Оцени!
      Александра Синицына
      Обсудить
      Последние новости

      В США опубликовали свод данных о российских войсках. Какие сведения известны американским военным?

      В Госдуме захотели ввести штрафы за ущемление кормящих грудью матерей

      Россиянин показал в СИЗО тату с символикой АУЕ и попал под суд

      В ЛНР рассказали об уничтоженном пункте дислокации беспилотников ВСУ

      Полянский назвал бредом слова постпреда Израиля в отношении России

      Охлобыстин высказался о возможном ремейке «Интернов»

      Россиянин избил гаечным ключом соседку за замечание о беспорядке и попал под суд

      Умер актер и телеведущий Митрофанов

      Российские бойцы поразили три самолета ВСУ на запорожском направлении

      Qiwi усомнилась в наличии средств у бизнеса в России после ликвидации Киви-банка

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше