Российские бойцы поразили три самолета ВСУ на запорожском направлении

Расчет С-300 сбил три самолета ВСУ с помощью «Бук-М2» на запорожском направлении

Бойцы расчета комплексов противовоздушной обороны (ПВО) группировки «Днепр» смогли использовать в связке ЗРК С-300 и «Бук-М2», в итоге сбив три самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении. Об этом рассказал начальник расчета С-300 на видео Минобороны, передает ТАСС.

«Работали здесь по самолетам, по баллистическим целям — это (снаряды — прим. «Ленты.ру») HIMARS. Показывает себя комплекс в работе с "Буком" хорошо, цели были поражены. Все самолеты, которые сбили, — это ракетоносители, они взлетали с аэродромов, их комплекс "Бук" обнаруживал, а ЗРК С-300 сбивал», — уточнил начальник расчета С-300.

Подразделения ПВО занимаются прикрытием войск, командных пунктов, штабов от атак ВСУ с воздуха в зоне боевого соприкосновения, они также защищают населенные пункты с мирными жителями, даже в условиях интенсивного радиоэлектронного и огневого противодействия противника.

ЗРК «Бук» предназначен для уничтожения самолетов, вертолетов, крылатых ракет, управляемых авиабомб и с различными элементами высокоточного оружия. Связка С-300 и «Бук-М2» создает защитный купол по всей территории Запорожской области, отметили в оборонном ведомстве.

Ранее военный эксперт Юрий Кнутов перечислил российские ЗРК, способные сбивать переданные Украине F-16. В их числе оказались и ЗРК С-300 и «Бук-М2».