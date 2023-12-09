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13:17, 9 декабря 2023Россия

Эксперт перечислил способные сбивать F-16 российские ЗРК

Эксперт Кнутов перечислил способные сбивать F-16 российские ЗРК

Фото: Tyrone Siu / Reuters

Российские дальнобойные управляемые ракеты 40Н6 зенитно-ракетных комплексов (ЗРК) С-400 — не единственные из числа тех, что способны сбивать запланированные к поставке на Украину американские истребители F-16. Другие подобные системы перечислил военный эксперт, директор Музея ПВО Юрий Кнутов, сообщает в субботу, 9 декабря, «Московский комсомолец».

«Ракеты зенитных ракетных систем C-300, C-350 "Витязь", С-400 "Триумф", "Бук-М3" и даже более ранние комплексы — "Бук-М2" и С-300В4 — это все те средства ПВО, которые, на мой взгляд, уверенно смогут бороться с истребителями F-16», — убежден эксперт.

Он добавил, что при определенных условиях эти истребители четвертого поколения могут быть сбиты комплексами «Тор-М2» и зенитными ракетно-пушечными «Панцирь-С1». Поэтому, «когда говорят о том, что только ракеты комплексов С-400 могут справляться с F-16 — это неправда», отметил Кнутов.

«Если говорить конкретно про ракету 40Н6 комплекса С-400, то она имеет повышенную дальность. Есть модификации ракеты с активной головкой самонаведения… Но это не говорит о том, что все остальное не сможет стрелять по F-16. По ним могут стрелять все системы, которые находятся на вооружении у российской армии», — констатировал он.

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В ноябре ТАСС стало известно от близкого к российскому военному ведомству источника, что Вооруженные силы (ВС) России применили на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) С-400 комплекса С-400 с активной головкой самонаведения.

В октябре агентство со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пять суток сбила российская ЗРС С-400, ракеты которой были оснащены новыми боевыми частями.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что у российских военных появились комплексы, которые за пять дней позволили сбить 24 украинских самолета в зоне спецоперации.

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      Игорь Дмитров
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