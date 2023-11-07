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13:03, 7 ноября 2023Наука и техника

Стало известно о применении Россией на Украине ракет С-400 с активными головками

ТАСС: РФ применила на Украине ракеты С-400 с активными головками самонаведения

Фото: Министерство обороны РФ / РИА Новости

Вооруженные силы (ВС) России применили на Украине зенитную управляемую ракету (ЗУР) зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 с активной головкой самонаведения. Об этом ТАСС стало известно от близкого к российскому военному ведомству источника.

Собеседник уточнил, что ракета применялась в тандеме с самолетом дальнего радиолокационного обнаружения А-50. «В составе ЗРС С-400 использовались ЗУР с активными головками самонаведения. Все это обеспечило успех применения системы по авиации противника», — сказал источник.

В октябре агентство со ссылкой на близкий к Минобороны источник сообщило, что 24 самолета Вооруженных сил Украины (ВСУ) за пять суток сбила российская ЗРС С-400, ракеты которой были оснащены новыми боевыми частями.

Тогда же министр обороны России Сергей Шойгу сообщил, что у российских военных появились комплексы, которые за пять дней позволили сбить 24 украинских самолета в зоне спецоперации.

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      Иван Потапов
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