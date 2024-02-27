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19:45, 27 февраля 2024Экономика

Российский бизнес нашел новый способ борьбы с дефицитом кадров

Бизнес в РФ стал бороться за сотрудников, используя внутренние коммуникации

Фото: Сергей Мамонтов / РИА Новости

На фоне турбулентности на рынке труда в российских компаниях выросла роль служб внутрикорпоративных коммуникаций, в том числе помогающих бизнесу удерживать сотрудников за счет создания для них комфортной среды. О таком способе борьбы с дефицитом кадров РИА Новости рассказала глава комитета по внутрикорпоративным коммуникациям Ассоциации менеджеров Лариса Рудакова.

«Одними зарплатами и социальными пакетами людей сегодня трудно удержать в компании. Для них важна комфортная внутренняя среда, социальная позиция компании, возможность для саморазвития и интересного общения в рабочем коллективе. Им важно осознавать нужность своего дела и результатов своего труда» — объяснила специалист.

По ее словам, касается такая тенденция не только крупных компаний, но и предприятий малого и среднего бизнеса, а внутрикорпоративные коммуникации влияют на многие бизнес-процессы и в конечном счете на прибыль организации, ее способность нанять более качественных профессионалов.

Ранее стало известно, что 72 процента опрошенных россиян оценили на максимальные пять баллов из пяти уровень своей вовлеченности в рабочие процессы. Чаще других такие ответы давали участники исследования старше 45 лет, а средняя оценка вовлеченности у женщин оказалась выше чем у мужчин (4,7 против 4,5).

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      Дмитрий Воронин
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