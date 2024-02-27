Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераИнвестиции
12:49, 27 февраля 2024Экономика

Россияне оценили свою вовлеченность в работу

SuperJob: 72 процента россиян рассказали о максимальной вовлеченности в работу

Фото: Pxhere

Большинство россиян (72 процента) рассказали о максимальной вовлеченности в работу. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Они оценили этот показатель на 5 баллов из 5, при этом в аналогичном исследовании полтора года назад таких респондентов было 68 процентов. Средний уровень вовлеченности в 2024 году составил 4,6 балла. При этом с наибольшей мотивацией трудятся граждане старшего возраста, от 45 лет (74 процента).

Материалы по теме:
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию. Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
Трудовые мигранты из стран СНГ массово покидают Россию.Смогут ли их заменить работники из Индии и Северной Кореи?
20 февраля 2024
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией. Как россиянам теперь открывать счета за границей?
Банки Турции, ОАЭ и Китая стали ограничивать расчеты с Россией.Как россиянам теперь открывать счета за границей?
26 февраля 2024

Женщины оказались вовлечены в работу чуть больше, чем мужчины, — 4,7 и 4,5 балла соответственно. О крайне низкой мотивации в 1 балл заявил только 1 процент опрошенных.

Только 3 из 10 российских компания проводят какие-либо мероприятия по повышению вовлеченности сотрудников в работу. Чаще всего работодатели выбирают для этой цели обучение, рабочие встречи и сбор обратной связи и идей по улучшению работы.

В исследовании сервиса приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных россиян в возрасте от 18 лет из всех округов страны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в 2024 году на на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости» выделено более шести миллиардов рублей. По словам главы кабмина, государство должно помогать гражданам стать конкурентными на рынке труда, осваивая новые компетенции. «За прошлый год таким образом обучилось свыше 150 тысяч человек», — заявил он.

Что думаешь? Оцени!
      Влада Горячева
      Обсудить
      Последние новости

      «Для безопасности и стабильности». Макрон заявил, что Европе необходимо поражение России на Украине

      Власти заявили об устойчивом снижении бедности в России

      Российский поселок остался без воды на три месяца

      Заставить человечество сажать деревья оказалось невозможно

      Питон напал на полицейскую собаку

      Стало известно о смерти посещавшего передовую в зоне СВО мэра российского города

      50-летняя Моника Левински стала лицом модного бренда

      В Москве начали проверку из-за камеры напротив здания Минобороны

      Французский политик призвал к протесту против воинственной риторики Макрона

      Минобороны Белоруссии сообщило о проверке готовности Минской теробороны

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше