Россияне оценили свою вовлеченность в работу

SuperJob: 72 процента россиян рассказали о максимальной вовлеченности в работу

Большинство россиян (72 процента) рассказали о максимальной вовлеченности в работу. Об этом со ссылкой на результаты опроса, проведенного сервисом по поиску работы SuperJob, пишет РБК.

Они оценили этот показатель на 5 баллов из 5, при этом в аналогичном исследовании полтора года назад таких респондентов было 68 процентов. Средний уровень вовлеченности в 2024 году составил 4,6 балла. При этом с наибольшей мотивацией трудятся граждане старшего возраста, от 45 лет (74 процента).

Женщины оказались вовлечены в работу чуть больше, чем мужчины, — 4,7 и 4,5 балла соответственно. О крайне низкой мотивации в 1 балл заявил только 1 процент опрошенных.

Только 3 из 10 российских компания проводят какие-либо мероприятия по повышению вовлеченности сотрудников в работу. Чаще всего работодатели выбирают для этой цели обучение, рабочие встречи и сбор обратной связи и идей по улучшению работы.

В исследовании сервиса приняли участие 1,6 тысячи трудоустроенных россиян в возрасте от 18 лет из всех округов страны.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин рассказал, что в 2024 году на на бесплатное переобучение и дополнительное образование россиян в рамках федерального проекта «Содействие занятости» выделено более шести миллиардов рублей. По словам главы кабмина, государство должно помогать гражданам стать конкурентными на рынке труда, осваивая новые компетенции. «За прошлый год таким образом обучилось свыше 150 тысяч человек», — заявил он.