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09:56, 3 июня 2024Силовые структуры

Оставившую ребенка в такси россиянку арестовали на пять суток

В Находке арестовали на пять суток оставившую маленькую дочь в такси женщину

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Находке (Приморский край) арестовали на пять суток 37-летнюю местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Женщина помещена в спецприемник. Ее привлекли к административной ответственности по части 1 статьи 6.9 (Потребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача) КоАП РФ.

Россиянка с ребенком вызвала такси. Во время поездки она попросила водителя остановиться. Женщина заявила, что скоро вернется, и скрылась в лесу, оставив дочку в автомобиле. В результате таксист так и не дождался возвращения пассажирки, поэтому обратился в полицию. Мать рассказала полицейским, что вышла из машины за закладкой, которую там же и употребила, а вернуться уже не смогла.

Отмечается, что сейчас ребенок помещен в Дом малютки.

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      Екатерина Кашурникова
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