Россиянка оставила ребенка в такси и скрылась в лесу

В Находке женщина оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу

В Находке (Приморский край) полиция нашла 37-летнюю местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители примут решение в соответствии с законодательством. Сейчас ребенок помещен в Дом малютки.

Россиянка с ребенком вызвала такси. Во время поездки она попросила водителя остановиться. Женщина заявила, что скоро вернется, и скрылась в лесу, оставив дочку в автомобиле. В результате таксист так и не дождался возвращения пассажирки, поэтому обратился в полицию.

Ранее Тушинский районный суд избрал меру пресечения матери пятилетнего сына-инвалида Юлии Хованской в виде запрета определенных действий за то, что она оставила ребенка без присмотра на пять дней.