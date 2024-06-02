Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
13:04, 2 июня 2024Силовые структуры

Россиянка оставила ребенка в такси и скрылась в лесу

В Находке женщина оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу

Фото: Алексей Смагин / Коммерсантъ

В Находке (Приморский край) полиция нашла 37-летнюю местную жительницу, которая оставила маленькую дочь в такси и скрылась в лесу. Об этом «Ленте.ру» сообщили в УМВД России по региону.

Женщину доставили в отдел полиции для разбирательства. Правоохранители примут решение в соответствии с законодательством. Сейчас ребенок помещен в Дом малютки.

Россиянка с ребенком вызвала такси. Во время поездки она попросила водителя остановиться. Женщина заявила, что скоро вернется, и скрылась в лесу, оставив дочку в автомобиле. В результате таксист так и не дождался возвращения пассажирки, поэтому обратился в полицию.

Ранее Тушинский районный суд избрал меру пресечения матери пятилетнего сына-инвалида Юлии Хованской в виде запрета определенных действий за то, что она оставила ребенка без присмотра на пять дней.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Личную охрану главы Центробанка усилили после повышения ключевой ставки. Коллеги называют Набиуллину Стальной Эльвирой

      Россиянка оставила ребенка в такси и скрылась в лесу

      Россиян предупредили о наказании за уход от НДФЛ

      После атаки украинских дронов-камикадзе пострадал один россиянин

      Украинские командиры пожаловались на плохую подготовку новобранцев

      Дженнифер Лопес высмеяли в сети из-за отмены тура по семейным обстоятельствам

      На Украине произошла очередная диверсия на железной дороге

      Момент обрушения жилого дома в Стамбуле попал на видео

      Храм Украинской православной церкви закидали яйцами и камнями

      Экс-глава Ирана Ахмадинежад зарегистрировался на выборах президента

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше