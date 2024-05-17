Суд избрал меру пресечения оставившей сына на пять дней россиянке
Тушинский районный суд избрал меру пресечения матери пятилетнего сына-инвалида Юлии Хованской в виде запрета определенных действий за то, что она оставила ребенка без присмотра на пять дней. Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции Москвы
Хованская обвиняется по статье 125 УК РФ («Оставление в опасности»). Она освобождена из-под стражи в зале суда.
По данным следствия, женщина не исполняла материнские обязанности по воспитанию несовершеннолетнего сына с ДЦП и жестоко с ним обращалась. Она на пять дней оставила ребенка без еды и воды, после чего мальчик был доставлен в реанимационное отделение в истощенном виде. Женщина заявляла, что мальчик не был один, с ним в квартире оставался его дедушка. Однако пожилой мужчина этот факт отрицает.