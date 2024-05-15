Россиянка оставила на несколько дней болеющего сына и попала под статью

В Москве женщина на пару дней оставила болеющего сына и попала под статью

В Москве следователи возбудили уголовное дело в отношении 40-летней местной жительницы, которая оставила на несколько дней одного в квартире своего 12-летнего сына, страдающего серьезным заболеванием. Об этом «Ленте.ру» сообщила старший помощник руководителя столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.

Дело завели по статям 125 УК РФ («Оставление в опасности») и 156 УК РФ («Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего»).

По версии следствия, 9 мая женщина оставила ребенка одного, хотя он не может ухаживать за собой и питаться самостоятельно. В результате мальчик попал в больницу с истощением, где сейчас ему оказывают квалифицированную медицинскую помощь.

«МК» сообщала, что ребенок болен ДЦП и передвигается на коляске. Мама оставила его одного в квартире на пять дней. При этом сама женщина заявила, что в квартире оставался дедушка ребенка. Пожилой мужчина отрицает этот факт. По его словам, он находился на даче и в квартире давно не появлялся.