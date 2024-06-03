Популярный блогер съездил в Грузию и раскрыл настроения местных жителей

Блогер Соболев ощутил дискомфорт в Грузии из-за настроений местных жителей

Популярный российский блогер Николай Соболев, ранее побывавший в Грузии, заявил, что ощущал дискомфорт из-за политических настроений местных жителей. О неоднозначных впечатлениях от этой страны он рассказал в беседе с коллегой Стасом Васильевым, видео доступно во «ВКонтакте».

Соболев отметил, что ездил в Грузию на отдых в январе 2023 года. «Это *** [кошмар], конечно. Я не знаю, что у них там происходит, потому что у них правительство пророссийское, а настроения в народе очень радикальные. Это очень неприятно», — раскрыл блогер.

Он также добавил, что во время пребывания на лыжном курорте в Грузии на него напал некий мужчина. По словам Соболева, незнакомец несколько раз ударил его лыжной палкой.

Ранее блогер назвал раздражающую его особенность США и европейских стран. Соболев рассказал, что в этих странах ему не нравится ритм жизни.

15 марта Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что он покинул список «в связи с утратой признаков иностранного агента».