Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
10:08, 3 июня 2024Интернет и СМИ

Популярный блогер съездил в Грузию и раскрыл настроения местных жителей

Блогер Соболев ощутил дискомфорт в Грузии из-за настроений местных жителей

Фото: Nick Night / Unsplash

Популярный российский блогер Николай Соболев, ранее побывавший в Грузии, заявил, что ощущал дискомфорт из-за политических настроений местных жителей. О неоднозначных впечатлениях от этой страны он рассказал в беседе с коллегой Стасом Васильевым, видео доступно во «ВКонтакте».

Соболев отметил, что ездил в Грузию на отдых в январе 2023 года. «Это *** [кошмар], конечно. Я не знаю, что у них там происходит, потому что у них правительство пророссийское, а настроения в народе очень радикальные. Это очень неприятно», — раскрыл блогер.

Он также добавил, что во время пребывания на лыжном курорте в Грузии на него напал некий мужчина. По словам Соболева, незнакомец несколько раз ударил его лыжной палкой.

Ранее блогер назвал раздражающую его особенность США и европейских стран. Соболев рассказал, что в этих странах ему не нравится ритм жизни.

15 марта Николая Соболева исключили из реестра иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что он покинул список «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Что думаешь? Оцени!
      Олег Давыдов
      Обсудить
      Последние новости

      Закон об иноагентах вступил в силу в Грузии

      51-летний мужчина похудел на 23 килограмма за три месяца

      53-летняя ведущая появилась на публике в полупрозрачной юбке

      В России попросили изменить законы для упрощения оплаты картами «Мир»

      Подмосковного воспитателя задержали за растление детей

      МИД Китая назвал причину неучастия в конференции по Украине в Швейцарии

      В МИД предупредили США о последствиях ударов ВСУ западным оружием по России

      В России предупредили об асимметричном ответе на атаки ВСУ

      Бойца СВО с инвалидностью силой вернули в часть для продолжения службы

      Командир «Ахмата» предсказал срок завершения СВО

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше