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18:05, 5 апреля 2024Интернет и СМИ

Популярный российский блогер назвал раздражающую особенность США и Европы

Блогер Соболев рассказал, что в США ему не нравится ритм жизни

Кадр: Повесточка / YouTube

Популярный российский блогер Николай Соболев назвал особенность США и Европы, которая его раздражает. На эту тему он высказался в интервью для шоу «Повесточка», выпуск доступен на YouTube.

Соболев рассказал, что в последний раз был в США пять лет назад. «Ритм жизни, как рано закрываются магазины, в любых почти штатах в восемь-девять часов [вечера] все закрыто», — назвал блогер вещи, которые ему не нравились в США. Он объяснил, что в Штатах не нанимают работников в вечерние часы. «Меня это всегда бесило, в том числе и в Европе», — добавил он.

15 марта блогера исключили из реестра иностранных агентов. В Минюсте сообщили, что Соболев покинул список «в связи с утратой признаков иностранного агента».

Ранее Соболев назвал другой недостаток США. Блогер отметил, что его знакомая, четыре года учившаяся в Соединенных Штатах, указала на отсутствие в стране культуры. Он добавил, что во время пребывания в США также заметил эту особенность.

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      Олег Давыдов
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