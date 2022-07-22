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Побывавший в США популярный российский блогер назвал недостаток страны

Побывавший в США блогер Николай Соболев заявил о неокультуренных американцах

Кадр: STREKAL / YouTube

Популярный российский блогер Николай Соболев, ранее неоднократно побывавший в США, назвал недостаток страны и ее жителей. Об этом он рассказал в подкасте блогера Ильи Стрекаловского на YouTube.

Соболев отметил, что его знакомая, четыре года учившаяся в Соединенных Штатах, указала на отсутствие в стране культуры. «Знаешь, у нас есть [писатель Федор] Достоевский, [писатель Иван] Тургенев, [поэт Александр] Пушкин, все вот это, культура, дворцы и так далее. А она говорит: "У них там ее просто как бы нет". Ну нет вот такого, художественной культуры, нет литературной какой-то культуры», — объяснил блогер. Он добавил, что во время пребывания в США также заметил эту особенность. «И я это тоже чувствовал. Они действительно *** не окультурены», — заявил Соболев.

Вместе с тем блогер признался, что ему понравились поездки в Соединенные Штаты. Однако, по его словам, эмигрировать в эту страну он бы не хотел.

Ранее Соболев также высказался о мыслях о переезде из России. Блогер подчеркнул, что у него не было намерений покинуть страну.

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Олег Давыдов
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