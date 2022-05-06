Популярный блогер высказался о мыслях об эмиграции из России

Блогер Соболев рассказал журналистке Жигаловой, что у него не было мыслей покинуть Россию

Популярный российский видеоблогер Николай Соболев высказался о мыслях об отъезде из России. Об эмиграции он порассуждал в интервью журналистке Алене Жигаловой, видео вышло на YouTube.

«В данный момент у меня не было мыслей покинуть Россию, поэтому я ее и не покинул», — рассказал Соболев. По словам блогера, в какой-то момент он ощутил «естественный запрос изнутри» на то, чтобы оставаться в России и проживать происходящие в стране события вместе с соотечественниками, которые «так же остаются здесь и придерживаются таких же позиций».

Вместе с тем он отметил, что уехать из России просто. «Все твои друзья [находятся] в разных странах и тебя каждый день зовут к себе», — добавил Соболев.

Ранее об отъезде из России высказалась телеведущая и актриса Лариса Гузеева. Она опровергла новости о своей эмиграции в Болгарию. Ведущая сообщила, что отправилась в эту страну на лечение.

Перед этим на вопрос о возможной эмиграции также ответила блогерша и телеведущая Анастасия Ивлеева. Она заявила, что не уезжала из России.