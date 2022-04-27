Гузеева отреагировала на слухи об отъезде из России

Телеведущая Лариса Гузеева заявила, что уехала в Болгарию на лечение

Российская актриса, ведущая программы «Давай поженимся!» на Первом канале Лариса Гузеева отреагировала на слухи о том, что она якобы покинула Россию. В своем аккаунте в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) она сообщила, что уехала в другую страну на лечение.

«Я много трудилась, переболела страшным ковидом, последствия пытаюсь зализать в Болгарии. Все», — написала телеведущая, комментируя слухи об эмиграции. Она также заявила, что шлет «лучи проклятья» тем, кто распространял недостоверные сведения.

Сообщения о том, что Гузеева эмигрировала, появились в СМИ ранее 27 апреля. Утверждалось, что ведущая покинула Россию и уехала в Болгарию, где у нее есть недвижимость.

Гузееву госпитализировали с коронавирусом в сентябре 2021 года. Ведущая провела в больнице почти месяц. После выписки она рассказала, что по-прежнему ощущает недомогание. В ноябре сообщалось, что актриса вернулась на съемки «Давай поженимся!». Она назвала свое лечение кошмаром.

В январе 2022 года Гузеева признавалась, что после коронавируса иногда испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим. Телеведущая выразила уверенность в том, что проблемы с настроением связаны с перенесенной инфекцией. Перед этим она также рассказывала, что после коронавируса у нее часто болит горло.