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Гузеева пожаловалась на проблемы с горлом после коронавируса

Актриса Гузеева рассказала, что страдает болями в горле после перенесенного COVID-19
Лариса Гузеева

Лариса Гузеева. Фото: Тарас Литвиненко/ РИА Новости

Актриса Лариса Гузеева в эфире телепрограммы «Давай поженимся!» на Первом канале пожаловалась на проблемы с горлом после перенесенного коронавируса.

Гузеева вернулась к работе, проведя в госпитале с COVID-19 более трех недель. Коллеги отметили, что у нее изменился голос после болезни. 62-летняя артистка призналась, что до сих пор испытывает проблемы со здоровьем.

«Представляете, после ковида вот такая ерунда — то одно, то другое. Не знаю, что с горлом. Болит оно», — пожаловалась телеведущая.

Ранее Лариса Гузеева назвала свое лечение от коронавируса кошмаром. По ее словам, болезнь заметно отразилась на внешности: актриса поправилась и отекла. «Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода», — подчеркнула она.

Марина Совина
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