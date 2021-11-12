Переболевшая коронавирусом Гузеева назвала свое лечение кошмаром

Российская телеведущая Лариса Гузеева, переболевшая коронавирусом, рассказала о своем лечении, назвав его кошмаром. Об этом пишет StarHit.

«Это такой кошмар, когда ты под капельницами, раздутая, как шар, вен нет, провода. Рядом лежал Валера Гаркалин (народный артист России — прим. "Ленты.ру"). Там, где я была, туда не надо, это ужас!» — заявила Гузеева.

Издание пишет, что болезнь сильно отразилась на внешности телеведущей. Она заметно поправилась и отекла. Поклонники Гузеевой продолжают желать ей сил и полного выздоровления.

Ранее Гузеева пожаловалась на самочувствие после перенесенного COVID-19. В первом выпуске программы «Давай поженимся!», записанном после ее возвращения на съемки, она рассказала о том, как заболевание повлияло на нее, и поблагодарила поклонников за поддержку.

В конце сентября Гузееву госпитализировали с коронавирусом в больницу №40 в Коммунарке. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Ведущая провела в больнице почти месяц. После выписки она призналась, что все еще чувствует себя не очень хорошо.