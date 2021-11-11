Гузеева вернулась на съемки и пожаловалась на состояние после COVID-19

Телеведущая Лариса Гузеева пожаловалась на самочувствие после перенесенного COVID-19. В первом выпуске программы «Давай поженимся!», записанном после ее возвращения на съемки, она рассказала о том, как заболевание повлияло на нее, и поблагодарила поклонников за поддержку. Передача опубликована на сайте Первого канала.

«Я первый день сегодня. Я не знаю, как я сегодня буду работать, потому что я туплю, я забываю слова, забываю то, что начинаю говорить. Это совсем другой человек. Я до ковида и я сегодня — это два разных человека», — констатировала Гузеева.

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Она также поблагодарила свою соведущую Розу Сябитову и команду проекта за то, что никто из них не докучал звонками и сообщениями, когда Гузеева была в больнице.

В то же время ведущая отметила, что некоторые знакомые присылали ей ссылки на новости, в том числе фейковые, о ее состоянии и требовали обсуждать их. Кроме того, получить комментарий Гузеевой пытались журналисты. Ведущая призналась, что не понимает причин такого животного любопытства.

«Там, где я была, туда не надо. Это такой ужас — вот этот ковид. Это страшное дело», — добавила Гузеева. В заключение она поблагодарила за поддержку всех, кто за нее переживал.

О том, что Гузеева вернулась на съемки «Давай поженимся!», ранее в ноябре рассказала Сябитова. Сваха заверила, что с ее соведущей все хорошо.

В конце сентября Гузееву госпитализировали с коронавирусом в больницу №40 в Коммунарке. У телеведущей подозревали коронавирус и начальное повреждение почек: за несколько дней до того, как попасть в больницу, она почувствовала себя плохо и сделала тест на COVID-19, который показал положительный результат. Ведущая провела в больнице почти месяц. После выписки она призналась, что все еще чувствует себя не очень хорошо.