Гузеева пожаловалась на приступы агрессии после коронавируса

Телеведущая и актриса Лариса Гузеева рассказала, что страдает от проблем с настроением после перенесенного осенью коронавируса. Звезда призналась, что иногда испытывает немотивированную агрессию по отношению к окружающим. Об этом она заявила в эфире программы «Давай поженимся!» на Первом канале, выпуск доступен на YouTube.

«У меня после ковида реально кукушка отъехала. Я себя на работе держу, у меня немотивированная просто агрессия [возникает]. Ни с того ни с сего меня накрывает», — пожаловалась Гузеева. По словам телеведущей, в семье знают об этом и сочувствует ей. Знаменитость выразила уверенность в том, что ее приступы гнева связаны именно с перенесенным COVID-19. «Я не виновата. Это инфекция», — добавила Гузеева.

Ведущая шоу также рассказала, что после коронавируса у нее стали проявляться проблемы с памятью. «Начинаю заговаривать и забываю слова», — посетовала звезда.

Ранее Лариса Гузеева в эфире «Давай поженимся!» пожаловалась на проблемы с горлом после COVID-19. «Не знаю, что с горлом. Болит оно», — сказала ведущая. За месяц до этого, в ноябре, звезда назвала свое лечение от коронавируса кошмаром. Гузеева тогда отметила, что во время пребывания в больнице лежала под капельницами «раздутая, как шар».

О том, что Гузееву госпитализировали, стало известно в конце сентября. Телеведущая провела в московской больнице №40, которая находится в Коммунарке, почти месяц. После выписки Гузеева признавалась, что по-прежнему чувствует недомогание, и что ей предстоит некоторое время восстанавливаться.

