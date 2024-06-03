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10:02, 3 июня 2024Россия

В российском регионе прогремело несколько взрывов

Губернатор Гладков: беспилотники ВСУ атаковали села Петровка и Веселая Лопань
СюжетВзрывы в Белгородской области

Фото: Виктор Коротаев / Коммерсантъ

В Белгородской области в результате атаки беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) прогремели взрывы в селах Петровка и Веселая Лопань. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словами, в Петровке беспилотники самолетного типа сбросили три взрывных устройства, повредив инфраструктурный объект связи и линию электропередачи. Без света остались жители этого населенного пункта, а также Толоконного и Соловьевки. Кроме того, в результате еще одного сброса посечена одна единица спецтехники на местном сельхозпредприятии.

Кроме того, в Веселой Лопани дрон-камикадзе влетел в неэксплуатируемое здание коммерческого объекта. Взрыв повредил остекление.

Гладков добавил, что на местах работают аварийные и экстренные службы.

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Ранее губернатор сообщил, что в Шебекино обстрел ВСУ повредил дорожное полотно на автомобильном мосту. Также выбиты окна в одной квартире многоквартирного жилого дома и посечены два легковых автомобиля. Мирные жители не пострадали.

ЖЗЛ
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