Многоквартирный дом, машины и мост попали под обстрел ВСУ в российском городе

Белгородский губернатор Гладков сообщил, что ВСУ обстреляли Шебекино

В Белгородской области под обстрел со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) попал город Шебекино. Об этом сообщил губернатор российского региона Вячеслав Гладков в Telegram.

По его словам, мирные жители не пострадали, однако выбиты окна в одной квартире многоквартирного жилого дома. Незначительно повреждено дорожное полотно на автомобильном мосту. «Также осколками посечены два легковых автомобиля. Оперативные службы работают на месте. Информация о последствиях уточняется», — написал Гладков.

Ранее в Минобороны России сообщили, что в ночь на 3 июня ВСУ выпустили по России беспилотник самолетного типа. Дежурные средства противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили дрон над территорией Белгородской области.

Кроме того, 2 июня Гладков сообщил, что силы ПВО сбил несколько воздушных целей над Вознесеновкой. В результате падения и взрыва суббоеприпасов пострадали три человека. Их доставили в больницу в Белгороде. Состояние одной из раненых оценивается как тяжелое.