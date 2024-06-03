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10:00, 3 июня 2024Культура

Шансы на успех сбежавшего с Украины рэпера Потапа оценили

Продюсер Рудченко заявил, что рэпер Потап не сможет построить карьеру в Колумбии
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» не сможет построить карьеру в Латинской Америке. С таким мнением выступил продюсер и музыкальный критик Павел Рудченко, его цитирует NEWS.ru.

Медиаменеджер выразил сомнения в том, что украинский музыкант переехал за рубеж «ради своей страны».

«Каким образом он может помочь Украине, находясь от нее за тысячи километров? Его творчество за рубежом неактуально. Потап производил песни в определенном жанре, я бы назвал это быдло-рэпом», — пояснил он, отметив, что в Латинской Америке такое «не прокатит».

Ранее Потап поглумился над уходом из жизни актрисы Анастасии Заворотнюк. После этого исполнитель столкнулся с критикой и гневными комментариями от пользователей сети и впоследствии удалил публикацию. Позже рэпер заявил, что новости о его злорадстве по поводу трагедии являются фейковыми.

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