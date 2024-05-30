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13:44, 30 мая 2024Культура

Украинский певец резко высказался о смерти Заворотнюк и столкнулся с критикой

Украинского певца Потапа раскритиковали за злорадство над смертью Заворотнюк

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» резко высказался о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), однако впоследствии удалил запись.

«Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь», — написал исполнитель.

После публикации певец столкнулся с критикой и гневными комментариями от пользователей сети. «Надеюсь, вас даже на родине отменят после такого», «На смерти хайпиться — это дно», «Неважно, какой ты национальности, главное оставаться человеком», «Вы больной? Человек умер. Я вас вычеркиваю из памяти навсегда», — написали подписчики артисту.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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