Украинский певец объяснился из-за глумления над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап заявил, что не глумился над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» объяснился из-за глумливого поста о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель заявил, что новости о его злорадстве по поводу смерти актрисы являются фейковыми. По его словам, скриншоты публикации, в которой он резко высказывается о гибели Заворотнюк, были отфотошоплены в рамках «российской информационно-психологической операции», чтобы выставить украинцев в плохом свете.

«С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — заявил Потап.

Ранее певец опубликовал пост, в котором написал: «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь». После этого Потап столкнулся с критикой и гневными комментариями и впоследствии удалил публикацию.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.