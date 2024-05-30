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17:18, 30 мая 2024Культура

Украинский певец объяснился из-за глумления над смертью Заворотнюк

Украинский певец Потап заявил, что не глумился над смертью Заворотнюк
Потап

Потап. Фото: Gennady Usoev / Legion-Media

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» объяснился из-за глумливого поста о смерти актрисы Анастасии Заворотнюк. Соответствующий пост он опубликовал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

Исполнитель заявил, что новости о его злорадстве по поводу смерти актрисы являются фейковыми. По его словам, скриншоты публикации, в которой он резко высказывается о гибели Заворотнюк, были отфотошоплены в рамках «российской информационно-психологической операции», чтобы выставить украинцев в плохом свете.

«С Анастасией были приятели, не раз работали вместе, я любил Настю, и светлая память ей», — заявил Потап.

Ранее певец опубликовал пост, в котором написал: «Ну что, Настя, было весело играть в образе, выставляющем всех украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь». После этого Потап столкнулся с критикой и гневными комментариями и впоследствии удалил публикацию.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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