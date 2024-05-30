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15:35, 30 мая 2024Культура

Поглумившийся над смертью Заворотнюк украинский певец удалил публикацию

Украинский певец Потап удалил пост, в котором поглумился над смертью Заворотнюк
СюжетУмерла Анастасия Заворотнюк

Фото: Alexander Keltik / Russian Look / Globallookpress.com

Украинский певец Потап из дуэта «Потап и Настя» удалил из соцсетей публикацию, в которой поглумился над смертью актрисы Анастасии Заворотнюк. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Исполнитель опубликовал в Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ) пост, в котором написал: «Ну что, Настя, весело было играть образы, выставляя украинок тупыми? Хорошо, что больше не сыграешь».

После публикации Потап столкнулся с критикой и гневными комментариями от пользователей сети. «Надеюсь, вас даже на родине отменят после такого», «На смерти хайпиться — это дно», «Неважно, какой ты национальности, главное — оставаться человеком», «Вы больной? Человек умер. Я вас вычеркиваю из памяти навсегда», — написали подписчики артисту. Слова певца возмутили не только россиян, но и его соотечественников.

О смерти Заворотнюк стало известно 30 мая. Артистка скончалась в возрасте 53 лет после продолжительной борьбы с онкологическим заболеванием. В 2019 году у актрисы была диагностирована глиобластома — рак мозга.

ЖЗЛ
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      Мария Рюрикова
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